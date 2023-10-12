Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:30

Дюков о словах Алаева про судей: «Это рабочий момент. Да, арбитры ошибаются, но динамика — положительная»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на критику судей со стороны главы РПЛ Александра Алаева.

9 октября Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК РФС) в текущем составе дискредитировала себя в его глазах.

«Это рабочий момент. У Александра Александровича есть вопросы к тем, кто отвечает за судейство. Что произошло, то произошло. Сейчас прямой контакт восстановлен. Да, судьи ошибаются, похожие эпизоды иногда трактуются по-разному. Но в целом динамика положительная. Давайте подождем», — сказал Дюков.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Александр Дюков
1
Обсудить
Читайте также
Алина Загитова оценила свое выступление в Уфе с новой программой
Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Черчесов — о Ромащенко в «Ахмате»: «Надеемся, что сезон для него будет удачным»
Защитник «Спартака» Хлусевич — о состоянии здоровья: «Not bad»
Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: «Ни с кем не встречался. Желаю Абаскалю здоровья»
Макаров возвращается к тренировкам «Динамо» после разговора с Личкой
«Локомотив»: расписание матчей команды в октябре
Деменко объяснил лидерство «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Дюков заявил, что доволен работой Мажича: «Вижу определенную положительную динамику»