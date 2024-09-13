Дюков: «Претензии к судьям будут всегда, но с приходом Мажича количество ошибок снижается»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о встрече руководителя департамента судейства РФС с клубами РПЛ.

«Общение полезно всегда, я только приветствую такие встречи. Считаю, что они должны быть регулярными. И Милорад сказал об этом клубам. Претензии к судьям будут всегда, но мы видим, что с приходом Мажича количество ошибок снижается», — сказал Дюков «СЭ».

3 сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.