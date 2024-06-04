Дюков — об оскорбительной кричалке в адрес «Зенита»: «Никто не любит доминирующие клубы»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, почему болельщики некоторых клубов РПЛ скандируют «Зенит» — позор российского футбола".

«Ни в одном чемпионате не любят клубы, которые доминируют. Возьмем пример Франции, — все болельщики, которые следят за чемпионатом, кроме болельщиков «ПСЖ», негативно относятся к его гегемонии. То же самое происходит в Германии с «Баварией». Если вспомним 90-е годы в России, то что-то подобное было по отношению к «Спартаку», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, опередив «Динамо» и «Краснодар» на одно очко в таблице.