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Сегодня, 16:10

Дюков ответил Володину на слова о легионерах в РПЛ: «Их чуть больше пяти процентов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, раскритиковавшего действующий лимит на легионеров в российском футболе.

«Если взять профессиональных футболистов, которые участвуют в наших соревнованиях посмотрите на количество легионеров. Чуть больше 5 процентов. 92,5 процента игроков россияне, которые получают возможность играть. В заявках они доминируют. Есть еще 2 процента — это граждане ЕврАзЭС [Евразийское экономическое сообщество]», сказал Дюков «СЭ».

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов. 8 из них одновременно могут находиться на поле.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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