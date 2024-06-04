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Сегодня, 12:23

Президент РФС Дюков: «Футбол — вид спорта номер один в России»

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Президент РФС Александр Дюков подчеркнул популярность футбола в России.

«Есть данные соцсетей. Есть показатели просмотров футбола, в том числе на федеральных каналах, на «Матч ТВ». Футбол занимает лидирующие позиции. Причем футбол в основном российский, — даже Лига чемпионов не может конкурировать с матчами чемпионата и Кубка России. Считаю ли я футбол видом спорта номер один в стране? Это так, я это вижу», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.

В прошлом сезоне чемпионом России в шестой раз кряду стал петербургский «Зенит».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
ФК Зенит
Александр Дюков
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