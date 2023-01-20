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Сегодня, 17:56

Президент РФС планирует лично принять участие в заседании исполкома УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС), член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, информирует ТАСС.

Первое в 2023 году заседание исполкома организации пройдет 25 января. В УЕФА отметили, что повестка заседания будет объявлена на следующей неделе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16849001

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

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1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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Ювентус 2
Монца 1
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32%

1.56

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РФС
Александр Дюков
УЕФА
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