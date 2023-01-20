Президент РФС планирует лично принять участие в заседании исполкома УЕФА

Сегодня, 17:56
Президент Российского футбольного союза (РФС), член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Дюков собирается лично принять участие в ближайшем заседании исполкома УЕФА, информирует ТАСС.
Первое в 2023 году заседание исполкома организации пройдет 25 января. В УЕФА отметили, что повестка заседания будет объявлена на следующей неделе.
28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования