Дюков о возможном возвращении к системе «весна-осень»: «Пока позиция клубов — оставить все как есть»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении РПЛ на систему «весна-осень».

«Ряд матчей и правда прошел в непростых погодных условиях. Но в рамках регламента. Наверное, регламент надо пересмотреть, чтобы учитывалась и картинка, а не только безопасность. Изменения можно внести, чтобы решать проблему переноса матчей. Что до формата, Вторую лигу мы перевели на систему «весна-осень». То же самое сделано с юношескими соревнованиями.

Что до РПЛ и Первой лиги, то должно быть решение клубов. С момента моего избрания в 2019 году несколько раз возвращались к этому вопросу. Пока позиция клубов — все оставить как есть. РПЛ руководствуется тем, что раз в два года идут перерывы на матчи сборных. Ну а чемпионат можно начинать на неделю-две раньше. Каждый раз такая опция предлагается клубам, но они предпочитают стартовать в конце июля. Все равно придется заканчивать в декабре. Погода все равно непредсказуема. Инициатива должна идти от клубов. Пока ее нет», — сказал Дюков.

РПЛ перешла на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.