Александр Дюков высказался о ситуации со сменой тренеров в «Химках»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации со сменой тренеров в «Химках».

— РФС может проверить ситуацию с Юраном? Будут ли проверки?

— Мы проведем проверку, если у вас есть информация. СМИ много, чего пишут. Нужны доказательства и факты. Кто-то что-то написал... «из-за» проверки не проводятся.

Увольнение Юрана из-за договорных матчей? Задайте этот вопрос клубу, это решение клуба. Мы не назначаем тренеров.

— Но когда вы отстраняли судей до этого при Хачатурянце, всегда были факты.

— Ну да, была информация, которой можно было доверять. По этой ситуации у меня нет никакой информации.

Юрана уволили из «Химок» 10 августа. На тренерском мостике его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева на посту главного тренера сменил Спартак Гогниев.