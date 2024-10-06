Арутюнянц — о летних трансферах «Ростова»: «Ситуация непростая, поэтому довольны теми, кто приехал»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в разговоре с «СЭ» оценил летнюю трансферную кампанию клуба.

«Саравия, Кучаев, Сутормин — все квалифицированные и хорошие игроки. Тяжело давать оценки трансферной кампании, у нас непростая ситуация по логистике и всему остальному. Поэтому мы довольны теми игроками, которые приехали», — сказал Арутюнянц «СЭ».

Прошедшим летом состав «Ростова» пополнили 7 новичков. В команду пришли полузащитники Родриго Саравия, Константин Кучаев и Алексей Сутормин, вратари Хидает Ханкич, Рустам Ятимов и Даниил Одоевский, а также защитник Умар Сако. Ростовчане с 12 очками после 11 туров идут на девятом месте в РПЛ.

Александр Абустин