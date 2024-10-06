Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Арутюнянц — о результатах «Ростова»: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно будет исправлять»

Telegram Дзен

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в последних матчах текущего сезона.

«Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы на сборные все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно будет исправлять. Одна — две победы и все будет нормально», — сказал Арутюнянц «СЭ».

«Ростов» с 12 очками после 11 туров идет на девятом месте в РПЛ. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче чемпионата подряд.

Александр Абустин

ФК Ростов
Арташес Арутюнянц

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
В СМИ рассказали о даче Чекалиной признательных показаний на первом допросе
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
В Азербайджане депутаты попросили МИД страны пересмотреть сотрудничество с США
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Карпина и игроков сборной в нем не было
Арутюнянц — о летних трансферах «Ростова»: «Ситуация непростая, поэтому довольны теми, кто приехал»
Орлов о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Очевидный фол, Ерохин пролетел мимо мяча из-за толчка сзади»
«Локомотив» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Орлов о победе «Зенита» над «Оренбургом»: «Педро должен играть все 90 минут!»
«Малых толкает Ерохина, тот пролетает мимо мяча. Очевидный пенальти». Орлов — о победе «Зенита»
Сегодня
Вчера
Неделя