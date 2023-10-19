Президент «Ростова» Арутюнянц — о Песьякове: «Нельзя обвинять его одного»

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о вратаре команды Сергее Песьякове.

— Виноват ли Песьяков в текущих результатах?

— Я считаю, что у нас сильная тренерская команда по вратарям: Виталий Кафанов и Андрей Кондратюк. Считаю, Виталий Витальевич — лучший специалист в стране по этому направлению. У лучшего тренера может быть плохая вратарская позиция?

— Не плохая, но могла бы быть лучше.

— У нас есть и Никита Медведев, прекрасный вратарь, им мы тоже довольны. По поводу Сергея — мы не сторонники делать кого-то крайним. В том сезоне он много выручал нас, а в этом что, перестал?

— Стал это делать реже.

— Но ведь не перестал? К тому же нельзя обвинять во всем только его, это несправедливо. Разве к полевым игрокам нет вопросов?

Еще болельщики порой, ровно как и я, переживают, когда через Песьякова начинаются розыгрыши от ворот. У меня в эти моменты сердце уходит куда-то глубоко. Я считаю, что все эти перепасовки у ворот — иногда с перебором, но это вопросы тренерского штаба.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров