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Сегодня, 18:00

Президент «Ростова» Арутюнянц — об уровне лиги: «Падает»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался об уровне лиги.

— Уровень лиги падает?

— Да, но не катастрофически. Не хочу говорить за другие команды, возьмем «Ростов». Когда были легионеры, уровень был выше? Да. Вот и все. Плюс сказывается отсутствие еврокубков.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 27 очками. На второй позиции расположились «Крылья Советов» (21), на третьей — «Зенит» (20).

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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