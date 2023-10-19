Президент «Ростова» Арутюнянц — об уровне лиги: «Падает»

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался об уровне лиги.

— Уровень лиги падает?

— Да, но не катастрофически. Не хочу говорить за другие команды, возьмем «Ростов». Когда были легионеры, уровень был выше? Да. Вот и все. Плюс сказывается отсутствие еврокубков.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 27 очками. На второй позиции расположились «Крылья Советов» (21), на третьей — «Зенит» (20).