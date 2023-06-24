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Сегодня, 13:57

Президент «Ростова» Арутюнянц прокомментировал политическую ситуацию в России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением по поводу политической ситуации в России.

«В наше время важно помнить, что мы все — один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть еще больше. Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом!

Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле. Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем — о наших детях и внуках. Отдельно хочу обратиться к ростовчанам: не поддавайтесь панике. Самое главное сейчас — это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил «СЭ», что сборы команды проходят в штатном режиме.

Источник: ФК Ростов
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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