Президент «Ростова» Арутюнянц прокомментировал политическую ситуацию в России

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением по поводу политической ситуации в России.

«В наше время важно помнить, что мы все — один народ. Вместе мы уже проходили через многое и только вместе сможем преодолеть еще больше. Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам нашего Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом!

Будьте благоразумны, не допустите кровопролития и разрушения на нашей российской земле. Нам надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем — о наших детях и внуках. Отдельно хочу обратиться к ростовчанам: не поддавайтесь панике. Самое главное сейчас — это сохранять спокойствие и не совершать необдуманных действий», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил «СЭ», что сборы команды проходят в штатном режиме.