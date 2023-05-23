Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал, было ли для него неожиданным выступление команды в этом сезоне

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о выступлении ростовчан в текущем сезоне.

«Перед каждым сезоном я ставлю задачу тренерскому штабу и главному тренеру. Так как у нас все стабильно, мы ставим одну и ту же задачу. Первое — не вылететь, второе — избежать стыковых матчей и третье — забраться как можно выше в таблице. Не могу сказать, что мы понимали, что будем в пятерке. Мы об этом думали, но уверены не были», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 3 очка.