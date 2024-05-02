Президент «Ростова» Арутюнянц: «Для меня важны и чемпионат, и Кубок»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что для него важны оба турнира, где участвуют желто-синие — РПЛ и FONBET Кубок России.

«Что для меня лично в приоритете: чемпионат или Кубок? Я так не смотрю, для меня важны и чемпионат, и Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Арутюнянца.

Также он ответил на вопрос о том, какое место команда должна занять в чемпионате и до какой стадии должна дойти в Кубке, чтобы поставить ей за сезон «отлично».

«Я не ставлю такие оценки. Какое сможем, такое место и займем. Хорошо ли, если «Ростов» займет место в чемпионате с первого по пятое? Конечно», — добавил президент клуба.

2 мая «Ростов» на своем поле примет «Балтику» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Победитель встречи в финале сыграет со «Спартаком».

В чемпионате России команда Валерия Карпина на данный момент занимает 7-е место с 40 очками.