Президент «Ростова» Арутюнянц — о судействе в пользу команды: «Отношусь к этой теории с улыбкой»

В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о судействе в прошлом сезоне.

— По поводу везения в прошлом сезоне. Есть теория, что «Ростов» тянули за уши якобы из-за того, что Карпин — тренер сборной.

— Я слышал эту теорию, но отношусь к ней с улыбкой. Покажите эпизоды, где нам кто-то сильно помог. Много пенальти было из-за нашей игры в атаке: передача на Комличенко или на кого-то еще, фол, мы бьем пенальти. Напомните мне, сколько было нарушений на нашем игроке в чужой штрафной в этом сезоне, сколько раз футболист заставил соперника сфолить на себе? Два раза.

По итогам прошлого сезона ростовчане заняли четвертое место в чемпионате России. Команда набрала 53 очка в 30 матчах.