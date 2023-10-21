Президент «Ростова» Арутюнянц рассказал о выкупе клуба: «Есть договоренность»

Президента «Ростова» Арташес Арутюнянц специально для «СЭ» рассказал о том, собирается ли он полностью выкупать клуб у государства.

— Как сегодня правительство области помогает команде?

— Когда я стал акционером, у нас были договоренности — мы выполняем свои обязательства, правительство — свои. И они продолжают выполнять свою часть, в особенности это касается инфраструктуры. У нас всегда с ними все было нормально — несмотря на то что в прессе появлялась разная информация.

У нас с партнером есть договоренность о том, что мы постепенно, когда окажемся готовы, будем клуб выкупать, чтобы постепенно прийти к частному владению. Есть такие договоренности, что на определенном этапе их процент должен постепенно сокращаться.

— То есть все в силе и вы рано или поздно клуб выкупите?

— Да. Может, это буду я, может, другие инвесторы.