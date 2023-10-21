Президент «Ростова» Арутюнянц — о торговле с Европой: «С российских клубов деньги просят вперед»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц специально для «СЭ» рассказал о торговле с европейскими клубами.

— За кого из легионеров «Ростов» не получил деньги?

— Только за Шомуродова и Норманна. Не считая тех, кто воспользовался правилом ФИФА. Здесь получается интересная ситуация. Когда продаешь в Европу, тебе говорят: мы вам заплатим в течение двух-трех лет. Когда мы приходим покупать у европейцев, они сразу требуют 100% суммы. С российских клубов почему-то просят деньги сразу вперед. Мы должны были получить деньги — какие-то пришли, какие-то нет. Ну, такая ситуация.

— Платить за игроков, которые не выступают за клуб...

— Это данность. На нас наложили бан — мы были вынуждены заплатить. Обидно? Мы это принимаем и идем дальше.