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Сегодня, 17:00

Президент «Ростова» — о результатах команды: «Не надо паниковать»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В интервью «СЭ» президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о последних неудовлетворительных результатах команды.

— Довольны ли вы игрой команды после первой трети сезона?

— Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами — нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать — и результат придет.

— Допускаете, что «Ростов» может вылететь по итогам сезона?

— Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи.

На данный момент ростовчане занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 11 туров.

Арташес Арутюнянц. «Не считаю, что кто-то в РПЛ намного сильнее «Ростова», обыграть можем любого». Босс клуба Арутюнянц — о Карпине, судействе и задачах на сезон
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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