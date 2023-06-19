В «Ростове» обозначили задачи команды на следующий сезон

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением по поводу предстоящего сезона-2023/24.

«Задачи на сезон те же, что я из года в год озвучиваю главному тренеру. Во-первых, избежать вылета и стыковых матчей и, желательно, решить эту задачу осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть кубка и постараться дойти до финала. Попадя в финал, конечно же, хочется его выиграть.

Хорошо понимаем, что мы не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету, но это футбол. Мы можем конкурировать за счет эффективного управления клубом и отличной работы тренерского штаба. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — приводит пресс-служба «Ростова» слова Арутюнянца.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками в 30 матчах. Также команда дошла до первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступила «Краснодару» (1:1, пенальти 5:3).