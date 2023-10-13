Президент «Ростова» опроверг слухи о выгорании Карпина

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

«Неправда, что Карпин выгорел, я не согласен», — приводит слова Арутюнянца РИА «Новости».

В начале октября Карпин на вопрос о том, устал ли он от футбола, ответил: «Можно устать от футбола? А вы не устали вот этой хренью заниматься?»

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков в 11 матчах. На счету команды только 2 победы. Следуюший матч ростовчане проведут 22 октября против «Ахмата».