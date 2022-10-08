Алаев заявил, что общее собрание клубов РПЛ планируется провести в середине ноября

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что общее собрание клубов лиги планируется провести в середине ноября.

«Дата общего собрания? Планово середина ноября. Понадобится — соберемся раньше», — сказал «СЭ» Алаев.

Ранее стало известно, что 22 октября состоится круглый стол по вопросу Fan ID. С нового сезона РПЛ систему ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге