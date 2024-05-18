Алаев: «Очень хотелось бы, чтобы «Краснодар» и «Зенит» остались в чемпионской гонке РПЛ»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне чемпионата России.

В субботу, 18 мая, «Динамо» одержало домашнюю победу над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ.

— Вы удивлены результатами?

— Я говорил, что интрига жива. Повторю то, что я говорил, когда приходил. Помните, когда «Торпедо» выходило в РПЛ, все решилось на 93 минуте? Пусть победит сильнейший. Очень хотелось бы, чтобы и «Краснодар» остался в гонке, и «Зенит».

— Вы начали руководить лигой и сразу такая борьба.

— Совпадение (улыбается).

— Чемпионство «Динамо» пройдет на пользу российскому футболу?

— Пока я бы не хотел выделять кого-то одного. Победа любой команды из тройки имеет определенные плюсы. Сколько лет не было чемпионства у «Динамо»? У них большая история, большая армия поклонников, большой клуб. Разве «Краснодар» не заслужил чемпионство? Заслужил! «Зенит» — гегемон, который в принципе побеждает последние годы. Поэтому пусть победит сильнейший. И никто не вмешивается в их борьбу, — сказал Алаев.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 5 очков. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).