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Сегодня, 14:42

Алаев — о календаре РПЛ: «Это воля клубов, задача лиги — обеспечить проведение матчей даже в тяжелых условиях»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о возможных изменениях в календаре лиги на сезон-2024/25.

— Вы несколько раз уже упомянули про 2 декабря, но на днях РПЛ согласовал календарь на следующий сезон и последний матч будет сыгран 8 декабря.

— РФС попросил его сегодня не рассматривать. Мы сняли этот вопрос с обсуждения. Почему? Потому что РФС выступил с заманчивым предложением о согласовании проведении Суперкубка в текущем формате на 3 года и очень выгодное коммерческое предложение. Мы сочли правильным, чтобы клубы знали об этом предложении, оценили его и там, возможно, будут корректировки по датам.

— Что за предложение?

— Какой-то партнер предлагает очень серьезные деньги за Суперкубок, что нас радует. Конечно же, мы рассмотрим теоретическую возможность изменений в календаре. Суперкубок может быть сыгран чуть позже, чем 13 июля. По поводу декабря, моя личная позиция, что достаточно было сыграть 1 тур в декабре. Но клубам мы дали все варианты. Все 16 клубов высказали свою позицию по ключевым вопросам: дата начала, играть или не играть 8 декабря, когда играть 1/4 кубка России. 12 клубов выбрали так. Это их воля. Наша задача — обеспечить проведение матчей даже в тяжелых условиях, найдем краску и мячи.

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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