Алаев о Станковиче: «К нам пришел человек с мировым именем. Это прекрасно»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о назначении Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Безусловно, это великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришел человек с мировым именем. Это прекрасно. Какой он тренер? Не знаю. Хочется, чтобы у него получилось. Чем больше будет громких имен, качественных тренеров, тем лучше», — сказал Алаев.

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».