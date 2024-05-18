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Сегодня, 18:45

Алаев о Станковиче: «К нам пришел человек с мировым именем. Это прекрасно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о назначении Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Безусловно, это великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришел человек с мировым именем. Это прекрасно. Какой он тренер? Не знаю. Хочется, чтобы у него получилось. Чем больше будет громких имен, качественных тренеров, тем лучше», — сказал Алаев.

Деян Станкович. «Приглашение Станковича — риск: Деян еще не делал из середняка чемпиона». Взгляд из Италии на выбор «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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