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Сегодня, 09:56

Алаев — о сезоне РПЛ: «На определенном отрезке удивляли «Зенит», «Локо» и «Краснодар». Теперь — «Спартак»

Руслан Минаев
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о первой части сезона-2024/25 чемпионата России.

«Меня на определенном отрезке удивляла каждая команда. Это были и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». Теперь «Спартак». Поэтому какую-то одну команду выделить не могу», — цитирует Алаева ТАСС.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Источник: ТАСС
РПЛ
Александр Алаев
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