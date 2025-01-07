Сегодня, 09:56
Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о первой части сезона-2024/25 чемпионата России.
«Меня на определенном отрезке удивляла каждая команда. Это были и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». Теперь «Спартак». Поэтому какую-то одну команду выделить не могу», — цитирует Алаева ТАСС.
После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.