Алаев — о сезоне РПЛ: «На определенном отрезке удивляли «Зенит», «Локо» и «Краснодар». Теперь — «Спартак»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о первой части сезона-2024/25 чемпионата России.

«Меня на определенном отрезке удивляла каждая команда. Это были и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар». Теперь «Спартак». Поэтому какую-то одну команду выделить не могу», — цитирует Алаева ТАСС.