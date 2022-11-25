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Сегодня, 19:28

Президент РПЛ Алаев назвал данные средней посещаемости матчей после введения Fan ID

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал данные по средней посещаемости матчей в осенней части сезона-2022/23.

«Данные по средней посещаемости матчей — 10500 человек. Посещаемость игр на стадионах с системой Fan ID — 5500 человек», — сказал Алаев.

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона система использовалась на стадионах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. С весенней части Fan ID будет задействован на стадионах всех 16 клубов РПЛ.

Ранее Алаев рассказал, что в России 315 тысяч человек оформили Fan ID.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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