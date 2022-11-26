Алаев назвал Промеса лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ

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Президент РПЛ Александр Алаев назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса лучшим футболистом осенней части сезона-2022/23.
«Кто лучший игрок года в РПЛ? Я бы говорил о первой части чемпионата — матчи свежи в памяти, много ярких открытий. Выделил бы Квинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2022. Также много ярких имен в этом году — Сычевой, Каштанов, Пиняев, Сильянов. Приятно, что появляются новые звезды, интересные аудитории», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.
В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов в 16 матчах в РПЛ, он делит первое место в списке лучших бомбардиров с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым. Также на счету 30-летнего нидерландца 6 результативных передач.
«Спартак» после 17 туров сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.
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