Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 апреля, 21:00

Алаев: «Коммерчески выгоднее проводить Суперкубок в начале сезона и в формате из одного матча»

Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему формат Суперкубка России не изменится.

— Почему не удалось убедить коллег из РФС перенести матч за Суперкубок на декабрь и, возможно, провести его в расширенном формате — с участием четырех команд?
— Коллеги из РФС провели анализ и считают, что коммерчески выгоднее проводить турнир в начале сезона и в формате из одного матча. Мы благодарны всем, кто помогает больше зарабатывать клубам и сейчас, если удастся увеличить доходы в три раза, лично поаплодирую, — сказал Алаев «РБ Спорт».

По информации «СЭ», матч за Суперкубок России-2024 может состояться 13 июля в Нижнем Новгороде, Волгограде или Екатеринбурге.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
Читайте также
В Сербии прервали гимн России во время награждения на чемпионате Европы по боксу
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Почетный президент ОКР Жуков назвал матч между ЦСКА и «Спартаком» серым: «Единственное, что запомнилось — это судья»

Алаев: «Ни «Сочи», ни «Балтика», ни другие клубы не обращались в РПЛ с предложением о расширении»