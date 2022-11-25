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Сегодня, 19:59

Президент РПЛ Алаев оценил шансы попадания клубов Медиалиги в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент РПЛ Александр Алаев оценил шансы клубов из Медиалиги на попадание в премьер-лигу.

— 2DROTS в РПЛ. Это возможно?

— Все очень просто: нужно заявиться во вторую лигу, выиграть первую и завоевать по спортивному принципу право выступать в РПЛ. И еще пройти лицензирование.

— Ваше отношение к Медиалиге?

— Спрашивать о моем отношении к Медиалиге странно. Я был одним из тех, кто рекомендовал включить команды из этого турнира в Кубок России. И чего я только не услышал в свой адрес... Но я говорю: первый раз все смотрели 1/256 финала Кубка России. Это удачный опыт, шикарные моменты были. Что дальше? Я, честно говоря, не так пристально смотрю за вторым сезоном. Но я надеюсь, Медиалига будет развиваться. Сколько будет команд в следующем сезоне? Это решать РФС.

В сезоне-2022/23 клубы Медиалиги 2DROTS и «Амкал» приняли участие в Кубке России. 2DROTS дошли до второго раунда пути регионов, а «Амкал» — до третьего.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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