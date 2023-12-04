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Сегодня, 10:30

Алаев — о возможных изменениях полномочий РПЛ: «Регламент — живой организм, он не может не меняться»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли лига быть более независимой от РФС в вопросе переноса матчей.

— Возможно ли, чтобы РПЛ была более независима от РФС в этом вопросе?

— Я вам скажу так: мы все в РФС, и судьи, и Рафаэль Шафеев, и все остальные хотим, чтобы РПЛ была популярнее, чтобы зарабатывали больше. Наверное, какие-то изменения нужны с точки зрения перераспределения полномочий. Но мы — командные игроки, мы вместе сядем с руководителями РФС, клубов. Я всегда говорю: любой регламент — живой организм. Его нельзя один раз написать на 20 лет вперед, он не может не меняться. Есть очень много подводных камней, всегда нужно искать улучшения. Возможно, где-то с точки распределения полномочий тоже будет момент, где мы готовы взять на себя ответственность. Может быть, наоборот, где-то нас РФС подстрахует, как это случилось в том числе и с календарем. Поэтому это совместная работа. Мы все настроены на то, чтобы как можно меньше было таких случаев, когда мы обсуждаем, кто принял решение и почему. Хотелось бы, как всегда, чтобы обсуждали красивые голы и в целом игру.

В воскресенье, 3 декабря проведение встречи 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» было под угрозой из-за сильного снегопада в Москве. Главный арбитр Рафаэль Шафеев счел, что при таких погодных условиях можно провести игру. В послематчевом интервью Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

В воскресенье, 3 декабря, также прошел матч «Локомотив» — «Зенит». Изначально игра должна была начаться в 16.30, но ее перенесли на полчаса из-за сильного снегопада.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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