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Алаев — о ситуации вокруг Безрукова: «Уже забыли все про футбол, только это обсуждают»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, считает ли травлей критику полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова в СМИ.

О шутке 22-летнего футболиста высказались: блогер Дава (Давид Манукян), певица Ольга Бузова, актриса Эвелина Бледанс, участник шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс, комик Гарик Харламов и другие.

«Не хотел бы говорить о термине «травля». Надеюсь, что эта история скоро закончится. Я своего мнения не изменил. Мне кажется, футболист пошутил. По мнению кого-то, наверное, не очень удачно. Мне кажется, это распространенная футбольная шутка. Если комитет по этике видит необходимость это рассматривать, пусть рассматривает. Мне нравится смотреть на футболиста Безрукова на поле, в том числе в минувшей игре с «Ростовом», нежели постоянно читать о нем. Уже забыли все про футбол, только это обсуждают. Мне бы хотелось обсуждать технико-тактические действия футболиста Безрукова», — сказал Алаев «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС рассмотрит данное высказывание Безрукова 21 мая.

8 мая в казанском клубе заявили, что провели разъяснительную работу с 22-летним футболистом. При этом в отношении хавбека будут приняты дисциплинарные меры.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Александр Алаев
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