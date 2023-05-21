Алаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Просили огня перед игрой — получили его»

Президент РПЛ Александр Алаев подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

— Настоящее дерби. Просили огня перед игрой — получили его. Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые первый раз в этом году в Москве посетили матч в таком количестве. В такой атмосфере смотреть футбол — одно удовольствие. Надеюсь, что будет тренд, — сказал Алаев.

После этого матча ЦСКА остался на 2-м месте в таблице РПЛ (54 очков), «Спартак» поднялся на 3-ю позицию (53 балла).