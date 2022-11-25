Алаев: «Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии каждый матч»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что хочет улучшить в работе судей премьер-лиги.

— А мы можем сделать так, чтобы судьи могли давать комментарии?

— Наши судьи как дементоры — без лица. Но у меня предложение, с которым я готов выйти в РФС на ближайшем исполкоме. Давайте сделаем так, чтобы судьи могли давать комментарии каждый матч. Насколько я знаю, запретов на комментарии судей нет. Я не нашел такого пункта. Наверное, они получают какие-то инструкции. Я спросил у коллег из ФИФА и УЕФА, есть ли запреты. Они говорят, что нет. Есть общемировая практика по определенным причинам: эмоции, с горяча, еще не получена оценка. Можно понять причину, почему они не хотят давать комментарии. Но в целом, если мы все говорим, что мы хотим это сделать, точно не в первую очередь надо смотреть на ФИФА и УЕФА. Мы сейчас оказались в ситуации, где руки немного развязаны, и мы можем это сделать. Уверен, что судьи готовы. Почему судья не может также? Это улучшит их работу, на мой взгляд. Они для всех дементоры, но они — нормальные ребята.

— Вы сказали, что сейчас мы можем смотреть на ФИФА и УЕФА не в первую очередь в вопросе судей.

— Надо отталкиваться от себя. Есть документы, которые надо соблюдать. Даже публикация переговоры ВАР запрещены, но разрешены в качестве образования. Но РФС иногда публикует, чтобы образовывать публику. Можно же прочитать, что это запрет ФИФА, а можно покрутить и найти вариант, как реализовать.

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.