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Судейство

Сегодня, 16:52

Президент РПЛ Алаев об отмененном голе Соболева: «Грустно, что Мешков совершил такую ошибку»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Виталий Мешков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России и поделился мнением об отмененном голе форварда красно-белых Александра Соболева в конце встречи.

— До конца не понял, что произошло. Если все произошло так, как вы сказали, грустно, что такой опытный судья, как Мешков, большой профессионал, да еще и в свой юбилей, совершил такую ошибку. Если это так, повторяю. Был свисток, поему нельзя было доиграть момент и не свистеть. Разумное было бы решение, если что ВАР мог бы отмотать... Тогда вопрос, зачем смотрел ВАР...

— Какие санкции могут быть?

— Минус два очка, их никто не вернет. Арбитр будет анализировать свою работу. Но это не моя функция и задача. Только начали, а футбол у нас качественный, команды готовы и играют. Разные матчи, вчера менее комбинационный футбол, сегодня больше. Везде борьба, не хочется, чтобы судьи влияли на результат. Хочется, чтобы они вкатились в сезон.

— Конгресс ФИФА собираетесь посетить?

— Нет.

Ранее сам Соболев заявил, что считает свой гол забитым по правилам. По его мнению, «Спартак» должен считаться победителем в матче с «Уралом».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;. «Спартак» — «Урал»: арбитр «украл» у красно-белых два гола

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Алаев
Виталий Мешков
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