Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден — моя позиция неизменна»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ», помогает ли лига в ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

«Мы со «Спартаком» всегда на связи по всем вопросам. У них работает команда юристов. Если потребуется помощь РПЛ, то 24/7 по всем вопросам мы готовы. Надеюсь, что эта история закончится и Промес сможет играть в футбол. Но если человек осужден — моя позиция неизменна», — сказал Алаев «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В начале марта президент РПЛ заявил, что игроки с не погашенной судимостью не должны играть в чемпионате России.