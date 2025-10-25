Президент РПЛ Алаев пропустит заседание комитета УЕФА в ноябре

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что не будет присутствовать на заседании комитета УЕФА в ноябре.

«Следующее заседание моего комитета по стадионам и безопасности пройдет в ноябре, но я не смогу его посетить, так как РПЛ выступит на форуме «Россия — спортивная держава», — цитирует Алаева ТАСС.

Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.