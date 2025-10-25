Президент РПЛ Алаев пропустит заседание комитета УЕФА в ноябре

25 октября, 10:12
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что не будет присутствовать на заседании комитета УЕФА в ноябре.
«Следующее заседание моего комитета по стадионам и безопасности пройдет в ноябре, но я не смогу его посетить, так как РПЛ выступит на форуме «Россия — спортивная держава», — цитирует Алаева ТАСС.
Форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября.
Slim Tallers
Просто умилительно. Вот расходы федерального бюджета на 2026-й год - образование 4 процента,жкх 4.5 процента,обслуживание гос.долга 8.9 процента,правохранительная деятельность 8.9 процента,национальная политика 10.8 процента,национальная оборона 29.3 процента,социальная политика 16.1 процента. А физкультура и спорт - 0 целых 2 десятых процента. Наверное,на этом форуме расскажут, сколько детских спортивных учреждений и клубов закрылось за последние 20 лет.
25.10.2025
bvp
На командировочных сэкономим.
25.10.2025
bishevcky
Кто-то обратит внимание на его отсутствие?
25.10.2025
bulavkin_gpn@mail.ru
Нечего туда вообще ездить. Все равно нас никуда не пускают. Только трата денег...
25.10.2025