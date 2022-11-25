Алаев — о посещаемости РПЛ при Fan ID: «Мы видим цифры, но назад дороги нет»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об изменениях в посещаемости матчей после введения Fan ID.

— С Нового года на всех стадионах России будет введена система Fan ID. «Спартак» ожидает 4 тысячи зрителей. Что с этим делать? В Госдуме должен был быть круглый стол с Минцифры, Минспорта, клубами, СМИ. Все отменилось, Минспорта дал брифинг СМИ, сказал дежурные слова.

— Понятно, что без Fan ID нам теперь никуда. Я постараюсь быть объективным. Коллеги из Минцифры и Минспорта проделали большую работу. То, как это работало в третьем туре, когда только ввели систему, и то, как это работает сейчас — большой прогресс. В то же время вы видели реакцию активных фанатов. Сейчас стало все гораздо удобней, но тем не менее мы видим цифры, с которыми не поспоришь. Общая средняя посещаемость РПЛ по итогам 17 туров — 10 тысяч 500 зрителей. Количество матчей, проведенных с системой — 44 матча, средняя их посещаемость — 5,5 тысяч. Это цифры. Я не буду комментировать выступление коллег, руководителей федеральных органов, но понятно, что ситуация с Fan ID влияет на посещаемость.

Была дискуссия, по настроению болельщиков, с которыми я много общался, с руководителями клубов, было ощущение, что есть надежда, что закон отменят, что он изменится. Сейчас назад дороги нет. Есть этот закон, нам с ним жить. У всех стадия принятия. Теперь надо сделать так, чтобы это было реально удобно.

Мы и все клубы ведем диалог с правительством и соответствующими органами. Во-первых, нужно сделать дистанционную верификацию. Да, я сходил в МФЦ, хорошо, но это все равно должно быть удобно. Приложение «Госуслуги», которое сейчас используется. честно, немного сложновато. Давайте сделаем удобный интерфейс, сделаем дистанционную верификацию, давайте подумаем над тем, чтобы какую-то категорию зрителей вывести из-под обязательства получать Fan ID. почему дети до 14 лет не могу в сопровождении родителей прийти без оформления Fan ID? Почему не сделать так, чтобы не каждый матч генерировать QR-код для футболистов и тренеров? почему люди с абонементом не могут пройти верификацию в клубе? Мы все эти инициативы с клубами обсуждали. Да, закон принят, его подписал президент, не обсуждается, но давайте сделаем комфортно и удобно.

— Люди не спрашивают, почему эта система введена только на стадионах РПЛ, а не КХЛ, к примеру?

— Это постановление правительства. Но я не понимаю.

— Вам не объясняли?

— Нет.

— Что вам говорили те люди, которые готовы идти на контакт?

— Что решение принято, приказ подписан, не обсуждается.

— Есть ли у лиги план, как защитить футболистов от мобилизации?

— Есть закон. И есть нормативные акты для всех. Мы по ним и будем работать.

— А что с возвращением пива на стадионы?

— Был же неофициальный разговор — давайте вернем пиво. Другой вопрос, почему когда вы призываете сделать вакцинацию, вы разыгрываете квартиры, машины... Давайте здесь так же. Мы со своей стороны будем это делать. Мы сейчас ведем переговоры с нашими действующими партнерами, чтобы сделать кэшбек, программу лояльности. Но нам нужна поддержка государства.

— А государство не горит желанием?

— Я еще раз хочу сказать спасибо коллегам, потому что они могли занять жесткую позицию, но абсолютно все ведомства пытаются найти компромисс. Уже есть поручение, что должна быть введена дистанционная верификация.

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона система использовалась на стадионах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. С весенней части Fan ID будет задействован на стадионах всех 16 клубов РПЛ.