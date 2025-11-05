Видео
5 ноября, 17:15

Алаев считает, что инвестиции в развитие детского футбола помогли омолодить РПЛ

Анастасия Пилипенко

Президент РПЛ Александр Алаев на международном форуме «Россия — спортивная держава» заявил, что инвестиции в развитие детского футбола омолодили чемпионат России.

«С 2022 года вложения клубов РПЛ в молодежный футбол выросли почти вполовину — на 42 процента. А за пять лет превысили 21 миллиард рублей. Это значимая для нас метрика, которая доказывает, что футбол не плывет по течению, а вкладывается в развитие. Более 8 процентов от общего игрового времени в чемпионате получают российские футболисты до 21 года включительно. И постоянно открываются новые имена. В этом сезоне в РПЛ дебютировали 22 игрока возрастом до 21 года включительно. Наши академии — работают», — цитирует Алаева пресс-служба РПЛ.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.

  • Симон Вирсаладзе

    Какая ж бредятина

    06.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • m_16

    А 10 лет назад кто появился, Головин и пара Миранчуков?

    05.11.2025

  • Nik

    очки одень, погоду делают легионеры

    05.11.2025

  • Gordon

    Ну и как, много кого отметить можно из тех, что в последние пару лет появились? Батраков, Кисляк, Лукин... Всё? Пургу несут. Все. От Дегтярёв, Дюков, Митрофанушка, этот...

    05.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    Александр Алаев
