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17 апреля, 16:20

Президент РПЛ Алаев сделал заявление о ситуации в «Химках»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию в «Химках».

Ранее сообщалось, что футболисты подмосковной команды могут бойкотировать матч против «Зенита» в 25-м туре РПЛ из-за задержек с выплатой зарплат.

Туфан Садыгов рассказал о&nbsp;ситуации в &laquo;Химках&raquo;.«Основа «Химок» может бойкотировать матч с «Зенитом»? На этот случай существует дубль». Интервью Туфана Садыгова

«Руководство футбольного клуба «Химки» допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

Завтра лично поеду на встречу с командой, будем искать вместе выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

20 апреля «Химки» на выезде сыграют против «Зенита» в 25-м туре РПЛ. Начало — в 16.30 по московскому времени. После 24 туров подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

15 апреля «Химки» объявили о расторжении контракта с главным тренером команды Франком Артигой. Испанец возглавлял подмосковную команду с июня 2024 года. Спустя сутки исполняющим обязанности главного тренера назначили Магомеда Адиева.

Источник: РПЛ
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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Александр Алаев
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