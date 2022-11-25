Алаев сообщил, что в России 315 тысяч человек оформили Fan ID

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID для посещения матчей премьер-лиги.

— Есть данные, сколько людей получило Fan ID?

— 315 тысяч человек, средняя посещаемость матчей с системой Fan ID, повторюсь, 5 тысяч 500. Клубы второй волны не были столь активны, потому что надеялись, что закон отменят. Сейчас все понимают, что за болельщиков надо бороться, надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион.

Fan ID был введен в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона система использовалась на стадионах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. С весенней части Fan ID будет задействован на стадионах всех 16 клубов РПЛ.