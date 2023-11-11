Алаев о состоянии поля на стадионе «Факела»: «Несмотря на все старания, газон был тяжелым»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» оценил работу по приведению поля на стадионе «Факела» в Воронеже в нормальное состояние.

Ранее газон «Центрального стадиона профсоюзов» критиковали футболисты гостевых команд, в частности, игроки московского «Спартака».

В субботу, 11 ноября в Воронеже «Факел» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

— Хочу отметить работу членов комиссии РПЛ и клуба «Факел» по реанимации поля в Воронеже. Его состояние однозначно стало заметно лучше. Но, даже несмотря на все старания, газон все же был тяжелым, поэтому особые слова благодарности футболистам команд, которые смогли показать добротный футбол. Ситуация с полем в Воронеже, к сожалению, не единичная в текущем сезоне, — сказал Алаев.

Также президент лиги отметил, что нужно пересмотреть требования к качеству полей и извинился перед болельщиками за то, что в 2023 году данная проблема в РПЛ все еще не решена.

— Администрации лиги совместно с клубами необходимо обсудить существующие требования сертификации полей. Возможно, они устарели. Также следует рассмотреть возможность внедрения информационной системы мониторинга полей. Наш продукт должен качественно соответствовать огромному размеру аудитории и доверию партнеров. Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы все еще обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена, — добавил Алаев.

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 15 матчах.