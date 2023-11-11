Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Алаев о состоянии поля на стадионе «Факела»: «Несмотря на все старания, газон был тяжелым»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» оценил работу по приведению поля на стадионе «Факела» в Воронеже в нормальное состояние.

Ранее газон «Центрального стадиона профсоюзов» критиковали футболисты гостевых команд, в частности, игроки московского «Спартака».

В субботу, 11 ноября в Воронеже «Факел» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

— Хочу отметить работу членов комиссии РПЛ и клуба «Факел» по реанимации поля в Воронеже. Его состояние однозначно стало заметно лучше. Но, даже несмотря на все старания, газон все же был тяжелым, поэтому особые слова благодарности футболистам команд, которые смогли показать добротный футбол. Ситуация с полем в Воронеже, к сожалению, не единичная в текущем сезоне, — сказал Алаев.

Также президент лиги отметил, что нужно пересмотреть требования к качеству полей и извинился перед болельщиками за то, что в 2023 году данная проблема в РПЛ все еще не решена.

— Администрации лиги совместно с клубами необходимо обсудить существующие требования сертификации полей. Возможно, они устарели. Также следует рассмотреть возможность внедрения информационной системы мониторинга полей. Наш продукт должен качественно соответствовать огромному размеру аудитории и доверию партнеров. Хочу также попросить прощения у болельщиков за то, что в 2023 году мы все еще обсуждаем качество футбольных полей. Уже в следующем сезоне ситуация должна быть исправлена, — добавил Алаев.

«Факел» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками в 15 матчах.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Александр Алаев
2
0
Читайте также
Холанн и Мбаппе — новые Месси и Роналду. Что может помешать новому великому соперничеству?
Канадцы Лажуа и Лага лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Китае
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Сергей Ташуев: «Ахмат» идет на 14-м месте? Главное, что «Факел» на десятом"
«Локомотив» — «Ахмат»: гол Олейникова отменен. Онлайн-трансляция матча
Божин оценил качество поля в Воронеже
Бобер считает, что «Крылья Советов» были сильнее «Урала»
Гончаренко — о своем будущем в «Урале»: «Контакт с президентом хороший, но такие вопросы решаются внутри»
Сергей Силкин: «Краснодар» не стоит недооценивать, игра с «Зенитом» за шесть очков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о тренерской лицензии: «Мне вообще в обучении ничего не дается сложно»

«Локомотив» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире