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Сегодня, 16:47

Алаев: «Все за то, чтобы вернуть пиво на стадионы»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном возвращение пива на стадионы в России.

— Какие мысли по заседанию о пиве?

— Мне очень бы хотелось, чтобы пиво вернулось на стадионы. Глубоко не понимаю, как происходит принятие законов. Сегодня были представители всех заинтересованных сторон. Были какие-то отдельные комментарии против. Мы готовы активно включиться в эту работу. Есть нюансы. Но я говорил, что есть проблемы с посещаемостью, финансовой составляющей. А это дополнительный инструмент привлечения болельщиков. Все за то, чтобы вернуть пиво на стадионы. Очень хочется. Первое чтение прошло в 2019 году. Хочется, чтобы все прошло быстрее.

— Есть ли исследование, сколько людей это привлечет на стадионы? Сколько клубы дополнительно получат денег?

— Есть исследования и цифры с чемпионата мира. Говорить о том, какое количество может вернуться или придти дополнительно, тяжело. Надо проверять это эмпирическим путем.

— Считают, что пиво без водки — деньги на ветер. Тогда можно что-то и более крепкое ввести...

— Мы сегодня говорили о пиве, более крепкое оставим на потом.

— Чем играть нашим командам, какими мячами?

— Мы предоставили два варианта — Nike и Demix. Клубы проявили интерес к обоим вариантам, но выразили заинтересованность протестировать Demix. Главное, что есть альтернатива.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
0
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