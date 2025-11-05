Алаев заявил о росте посещаемости матчей РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев на международном форуме «Россия — спортивная держава» отметил рост посещаемости матчей чемпионата России по футболу.

«Посещаемость матчей РПЛ уверенно растет: мы вплотную подобрались к допандемийным значениям, а значит, вернули аудиторию после отката из-за коронавирусных ограничений и на первом этапе внедрения карты болельщика.

В этом сезоне в среднем на одну игру приходят без малого 14 тысяч человек. Прирост по сравнению с 2024 годом на таком же отрезке сезона почти 20 процентов. Росту способствует уровень развлечений на стадионах: наши предматчевые шоу очень высоко оценил даже топ-менеджер испанской Ла лиги на нашем февральском бизнес-завтраке.

Также критерий посещаемости и заполняемости стадионов стал очень важным KPI для всех 16 клубов лиги. По итогам прошлого сезона мы впервые распределили доходы не только по спортивному принципу — распределение 555 миллионов рублей зависело от итогов работы с аудиторией как на стадионах, так и в контенте», — цитирует Алаева пресс-служба РПЛ.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.