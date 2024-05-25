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Сегодня, 19:04

Алаев: «Как президенту РПЛ, хотелось бы сохранить Сафонова в лиге»

Руслан Минаев
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Матвей выдал шикарный матч. Для него это была особенная встреча. Что касается перехода в «ПСЖ», мне как президенту лиги хотелось сохранить его в лиге. Но с другой стороны, если состоится трансфер, это хорошая реклама чемпионата. Думаю, Матвей объявит, когда будет решение», — сказал Алаев.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» изучает возможность приобретения 25-летнего Сафонова. При этом парижане пока не сделали официального предложения о трансфере.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. Его контракт рассчитан до конца января 2029 года.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Александр Алаев
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