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Сегодня, 15:15

Президент РПЛ Алаев: «Есть некое разочарование от дерби ЦСКА — «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о дерби ЦСКА — «Спартак» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

— Вы уже обмолвились о распределении средств, которые будут приниматься перед началом следующего сезона.

— Вы забегаете, еще рано.

— Вы говорили, что хотите сделать трехфакторное?

— Для меня это принципиальный вопрос, я очень надеюсь, что клубы меня поддержат, работа плановая идет, пока говорить рано.

— Вчера было дерби ЦСКА — «Спартак», впервые за 21 год сыграли 0:0. Качество игры все, мягко говоря, назвали неудовлетворительным. Не очень хорошая реклама лиги получилась?

— Не всегда такие матчи, как «Пари НН» — «Краснодар». Футболистам тяжело, график сейчас тяжелый. Я был на стадионе, надо называть вещи своими именами, ожидал большего. Но такие матчи бывают, слишком много на кону, боязнь ошибиться, травмы. В таком графике РПЛ не играли никогда, из-за переноса тура, Кубок. Я не защищаю их, но реально ситуация, с которой сталкивались только те клубы, кто начинали раньше, самые ранние стадии еврокубков, когда в июле начинались. Поэтому есть некое разочарование от дерби, потому что всегда хочется большего огня, вчера его не было. Но тем не менее боевой матч двух великих команд, хорошая поддержка болельщиков, спорный арбитраж.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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