Алаев оценил уровень судейства в первой части сезона в РПЛ: «Хочется одинаковых трактовок»

Президент РПЛ Александр Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в премьер-лиге.

— Карпин говорит, что он практически уверен, что есть рекомендации у судей не свистеть какие-то форы на Комличенко.

— Я уверен, что на судейских брифингах обращали внимание на некоторых футболистов, в том числе, на Комличенко. Я не верю, чтобы сказали не свистеть на нем фолы. А сказали быть просто внимательнее. Были туры, где было большое количество ошибок. В том числе, не исправленных системой ВАР, что тоже расстраивает. В целом мне кажется, что руководство судейского департамента — и Каманцев, и Фурса, и Иванов — проводят большую работу. Я понимаю, в какой ситуации они оказались. Ведь правильно говорят, что судьи — штучный товар. В последнее время выбыло большое количество топовых арбитров. Их тяжело просто заменить. Подключают новых судей, но у них мало опыта, они ошибаются. Что меня расстраивает лично — хочется одинаковых трактовок. Я вижу проблему.

— Мы продолжаем видеть нестыковки в работе ВАР. В чем проблема и что делать для ее устранения?

— Это тяжелейшая система. Это тяжелейшая история. Надо набивать руку. Значит надо больше занятий.