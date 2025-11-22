Сегодня, 19:09
Президент РПЛ Александр Алаев поддержал экс-хавбека ЦСКА Евгения Алдонина. Ранее сообщалось, что ему диагностировали рак желудка.
«Это наш друг, наш футболист. На дерби мы видели борьбу и эмоции. А есть ситуации, когда нужно бороться за жизнь. Хочется попросить всех поддержать Евгения. Он борец, был таким и на поле, остается и за его пределами. Уверен, он справится с этой ситуацией», — сказал Алаев.
22 ноября Российская премьер-лига объявила о сборе средств для помощи семье футболиста.
45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.
Nik
здоровья
22.11.2025