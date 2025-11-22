Видео
Сегодня, 19:09

Алаев: «Алдонин — борец. Уверен, он справится с этой ситуацией»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев поддержал экс-хавбека ЦСКА Евгения Алдонина. Ранее сообщалось, что ему диагностировали рак желудка.

«Это наш друг, наш футболист. На дерби мы видели борьбу и эмоции. А есть ситуации, когда нужно бороться за жизнь. Хочется попросить всех поддержать Евгения. Он борец, был таким и на поле, остается и за его пределами. Уверен, он справится с этой ситуацией», — сказал Алаев.

22 ноября Российская премьер-лига объявила о сборе средств для помощи семье футболиста.

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны и победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА. За сборную России полузащитник провел 29 матчей. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

1

  • Nik

    здоровья

    22.11.2025

    Евгений Алдонин
    РПЛ
    Александр Алаев
