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Сегодня, 18:30

Президент РПЛ Алаев о матче «Спартак» — «Локомотив»: «Игра оставила приятное впечатление, много голов»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о результате матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:2).

— Матч получился более событийным, чем дерби между ЦСКА и «Спартаком». Игра оставила приятное впечатление, много голов. Очень понравился Глушенков. Кого могу выделить? Вообще не люблю выделять кого-то отдельно, но сегодня прям понравился Глушенков. Казалось, что немного на других скоростях действовал. Но «Спартак» сегодня победил. Поздравляю их, молодцы.

— Как можете объяснить интригу в РПЛ?

— Конечно, «Зениту» трудно восполнить потери Малкома и Кузяева. Малком — это лучший игрок прошлого сезона. Плюс другие команды подтянулись.

— Говорят, что это связано с уровнем лиги, что он упал.

— Ничего он не упал, нормальная у нас лига и футбол.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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