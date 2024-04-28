Сегодня, 18:30
Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о результате матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:2).
— Матч получился более событийным, чем дерби между ЦСКА и «Спартаком». Игра оставила приятное впечатление, много голов. Очень понравился Глушенков. Кого могу выделить? Вообще не люблю выделять кого-то отдельно, но сегодня прям понравился Глушенков. Казалось, что немного на других скоростях действовал. Но «Спартак» сегодня победил. Поздравляю их, молодцы.
— Как можете объяснить интригу в РПЛ?
— Конечно, «Зениту» трудно восполнить потери Малкома и Кузяева. Малком — это лучший игрок прошлого сезона. Плюс другие команды подтянулись.
— Говорят, что это связано с уровнем лиги, что он упал.
— Ничего он не упал, нормальная у нас лига и футбол.
После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.