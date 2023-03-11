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Сегодня, 19:17

Алаев высказался о посещаемости матчей РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о посещаемости матчей чемпионата России.

— На «Торпедо» — «Урал» сегодня было чуть более двухсот человек.

— Это грустно. Что еще сказать? Что с этим делать? Нужно делать так, чтобы было удобно. Значит, люди пока не понимают.

— В последнее время поднимается тема о возможной отмене Fan ID...

— Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. Пока вопрос отмены не стоял.

— Уже дважды на этом стадионе в этом году мы видели странные судейские решения.

— Не видел повтор фола Литвинова, но мне показалось, что он был. Я не буду выделять матчи «Спартака». Мне кажется, что судьям пора включиться в чемпионат, потому мне кажется, что достаточно ошибок, хоть я и не ЭСК. Хотелось бы, чтобы ошибок было меньше

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
Александр Алаев
40
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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